Solemos esperar que las situaciones se acomoden a nuestras necesidades. Insistimos en que las cosas tienen que ser de la manera que queremos y no estamos acostumbrados a plantear cambios que empiecen en nosotros.

Mi consultorio está lleno de personas que quieren sentirse mejor, pero que no están dispuestas a abandonar su posición ni la forma en que piensan. No funciona de esa manera, no podemos mantenernos en la postura de tener la razón cuando los resultados que obtenemos están alejados del bienestar que pretendemos alcanzar.