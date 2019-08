La ex titular de Sedesol y de Sedatu había sufrido su primera derrota este miércoles, cuando un juez federal le negó una suspensión definitiva para frenar cualquier orden de aprehensión en su contra, ya que no existe un mandato del que deba ser protegida. Sin embargo, en caso de ser vinculada a proceso, Robles podría enfrentarlo en libertad, ya que el delito del que se le acusa no es grave.