Incluso, el presidente planteó: "Me gustaría que quienes sostienen que estoy enfermo hicieran la jornada que hice el pasado fin de semana de visitar en tres días cuatro estados, 600 kilómetros diarios de caminos, no tan buenos caminos. Entonces, me gustaría que ellos hicieran eso, a ver si van se va a levantar temprano el lunes para seguirle".