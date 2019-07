"Estaba en un cuartito pequeño sin nada, sin una cama, una cobija. Estuve dieciséis días solo, no salía, me pasaban la comida por la ventana, no se veía ni el día, ni la noche, perdí completamente la noción del tiempo. En el día diecisiete llegaron compañeros y me sentí aliviado, en esos días me enfermé y solo salía para que me inyectaran y regresaba, al día treinta y cuatro me dijeron 'te vas'; lo primero que se sentí fue miedo, esperaba lo peor, pero llegué al mejor lugar que he estado en mi vida, un albergue con adolescentes de mi edad" explicó el joven que, al igual que miles de menores, abandonó su país de origen en busca de mejores oportunidades.