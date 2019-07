En plática dijo la frase "A ver, tú te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede más, porque yo le voy a dar opciones a los jóvenes, porque no quiero que te los lleves, no quiero que los jóvenes se echen a perder'. Vamos a trabajar así", por lo que medios de comunicación lo señalaron de haber desafiado a las células criminales. Sin embargo, el presidente de México no lo consideró así "Expuse el problema de la inseguridad y de la violencia y el qué hacer. Tampoco es réplica. Es aprovechar el tema para crear conciencia", y publicó un video sobre su charla en la entidad, que acompañó de una foto en la que se le ve sonriente.