DiCaprio, Pitt y Robbie: el trio que promete el éxito de "Once Upon a Time... in Hollywood"

Tarantino se rodeó este viernes de las tres figuras de "Once Upon a Time... in Hollywood" para presentar, entre numerosos chistes y una atmósfera muy relajada, esta película metafílmica en la que explora las luces y sombras de Hollywood en 1969