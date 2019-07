Pese a las advertencias que han realizado expertos como Mitre, pilotos y controladores aéreos quienes han señalado que la operación simultánea del aeropuerto actual con un aeropuerto comercial en Santa Lucía, no es compatible, López Obrador no ha renunciado a la construcción de la terminal aérea, la cual estará a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución que por cierto, admitió que la terminal de Santa Lucía no estará lista en 2021, sino hasta el 2022, considerando que las obras inicien en agosto y no haya ningún retraso adicional.