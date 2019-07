La Policía de Guadalajara y Show No Mercy, la promotora que organizó el concierto con el que el grupo terminaría su gira por México, confirmaron que el baterista fue herido en un costado luego de haber sido despojado de sus pertenencias, pero decidió no recibir atención médica más allá de la que le pudiera brindar una ambulancia, ya que las heridas no fueron de gravedad.