Ebrard es un hombre que cuenta con mi absoluto respeto. Es inteligente, talentoso, con visión, como Jefe de Gobierno del 2006 al 2012 hizo, a mi parecer, un excelente trabajo, pero hoy como Secretario de Relaciones Exteriores ha estado muy limitado. Por estar siguiendo la línea ideológica de su jefe, nos hemos visto rebasado por múltiples situaciones donde México ha agachado la cabeza y dicho "lo lamento no puedo decir nada porque mi presidente no me lo permite"