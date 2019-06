"No podemos estar en un entorno en el que cada administración destruya lo anterior y quiera algo nuevo. Necesitamos proyectos que trasciendan las administraciones. Basta ver ciudades como Shangai, cómo ya tienen visualizado como crecerán en los próximos 30 años. No podemos como país darnos el lujo de que todo lo que se hizo en las administraciones anteriores no sirve, se deben de conservar los proyectos que funcionen", expresó el vicepresidente de Coparmex.