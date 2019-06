"Usted es el presidente, el principal responsable de México, se le depositó la confianza, esperamos más, no esperamos cifras alegres, no esperamos que venga a decir cosas que no son la realidad, dígale a sus funcionarios que le hablen con la verdad, porque sólo así se va a poder empezar a dar solución a la situación del sureste del país. Queremos que hable con mayor sinceridad, con base en cifras reales, no maquilladas, no cifras engañosas que no corresponden y a todos nos afectan", concluyó la reportera.