Antes de responder, regresemos al contexto para comparar los datos de México. En Estados Unidos, Statista dice que el 40.7% de usuarios con un móvil usan Twitter (vs. 89.8% que usan Facebook). Estados Unidos es el país donde esta red social tiene mayor penetración de mercado. En paralelo, es necesario anotar que Twitter se revitalizó en ese país cuando Donald Trump lo convirtió en el vehículo para divulgar sus ideas, sobre todo las más incendiarias. Trump, no sorprende entonces, es el político en funciones con más seguidores en el mundo, 61.2 millones; detrás de él está Narendra Modi, el primer ministro de la India, quien tiene 48.1 millones de seguidores. Para contextualizar, revisemos un par de datos sobre la India. Primero, tiene más usuarios de internet que Estados Unidos (500 millones vs. 280, la gran mayoría en móvil por la estrategia de distribución de celulares baratos) pero esto se debe a que su población es casi cuatro veces más grande, y no por la penetración de internet, que ronda el 40%. ¿Y cuál es la penetración de Twitter en India? Es de 21.6% entre los internautas. Con respecto a este indicador, los datos son más parecidos a los de México, por el porcentaje.