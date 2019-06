De acuerdo con los documentos, al INIFED se le otorgaron $20,314,110,634 pesos entre el 2012 y 2018; de los cuales 2,997,432,154 fueron ampliaciones a su presupuesto, y según la Gerencia de Finanzas de la dependencia, de 2012 a 2018 no recibieron con recursos "para los conceptos de construcción o reconstrucción de escuelas" en el país, puesto que "no se contó con presupuesto para Inversión Pública, por lo tanto no se construyeron escuelas".