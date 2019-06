Pero Junco no echa las campanas al vuelo con el hallazgo del ancla -que no ha sido sacada del fondo del mar todavía- y con prudencia asegura que "no hay indicios para vincularla con los 10 barcos hundidos por Cortés ni tampoco con las embarcaciones de Pánfilo de Narváez y otros exploradores ibéricos que desde ese año atracaron regularmente".