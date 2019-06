"Me preguntaron de qué nacionalidad era, les dije que de Honduras entonces me dice: ven conmigo, me agarra la cabeza, me agacha y me saca de la casa y me sube a un carro negro, nos llevan a otra casa. Me taparon los ojos con tape gris y una persona de sexo masculino me dio vuelta y me bajó el pantalón. Le dije que yo andaba en mi periodo y me dejó", declaró durante la audiencia de vinculación a proceso de los acusados en Ciudad Juárez.