"Luego del brutal ataque a #Chincolo, la indignación de la sociedad no se ha hecho esperar (y no es para menos) pero creemos firmemente que la violencia no puede combatirse con más violencia, por eso invitamos a todos los xaltenquenses a sumarse al #BOICOT para NO COMPRAR NADA en los locales comerciales ubicados en Av. Panteon y Av. Estación, ni a alquilar el Salón de Fiestas "La Condesa" ubicado en Av Juárez km9 (sobre la carretera), todos ellos ubicados en Xaltocan, Nextlalpan, EdoMex, propiedad del maltratador y familia", convocó Mundo Patitas.