"De nuevo, no todos los gatos estaban esterilizados y no había expedientes clínicos para ellos, por eso la extensiva revisión. Los gatitos se recuperaron bien y ya corren por los jardines, no se les hará ningún daño, al contrario, Hacienda les está dando el mejor cuidado posible de acuerdo al 'Plan de Bienestar Animal' junto con médicos de la UNAM", escribió la dependencia.