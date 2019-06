Con López Obrador vemos un presidente que le está rehuyendo todo el tiempo a asumir su propio papel como presidente, porque es bien fácil rehuir de su responsabilidad en el ámbito internacional pero ¿por qué no va al G20? ¿por qué no asume realmente la importancia de México? Y ahora después de esta mala negociación quedamos como un trapo de cantina cuando México pudo, en el tema de los aranceles haberse colocado en otros términos por la importancia económica que tiene así, como todos los beneficios de hacer negocios con nuestra nación a nivel global. O sea, entonces la diferencia primera radica en cómo asume el presidente su papel como presidente ante las otras naciones. López obrador no lo está haciendo.