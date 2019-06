"Sacaba notas del huachicol, un día que detuvieron a alguien con no sé cuántos litros de combustible, y les ponía su nombre, le gustaba sacar todo. Ahora empezó el huachicol y en eso trabajaba, con eso se metía, y se metía fuerte. Yo le decía 'no mamita, no te metas tanto en eso, no te vaya a pasar algo', y ella decía que no pasaba nada", declaró Laurencio Palma, su colega en Huimanguillo, a Animal Político.