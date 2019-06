"Tengo copia del expediente que él (Rodríguez Balderas) me hizo y ni siquiera alcanzó a llenar mis datos, pues me sacó del consultorio para mandarme con la asistente y darme otra cita. Pero nunca me dijo que yo tenía cáncer ni me realizó estudios de sangre para hacerme las quimioterapias", reveló Alejandrina.