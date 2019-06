"Si no vieron los cerros, menos los cedros: no evalúan el impacto a los individuos existentes del árbol cedro blanco (Cupressus lusitanica) y nopal (Opuntia streptacantha), especies en protección. Además, tratan de justificar que la flora al interior de la Base Aérea Militar no es natural sino pastizal inducido, pero el Inegi establece que es un ecosistema de pastizal halófilo (vegetación natural). Súmele que la flora en el tramo de interconexión con el Aeropuerto Benito Juárez no fue evaluada", dijo en otros de los puntos de la columna.