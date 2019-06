A pesar de dos mega-fusiones en el mercado del oro en el último año, Boyd no tiene interés en grandes fusiones y adquisiciones y cree que la mayor parte de la consolidación se producirá entre compañías con valores de mercado de entre US$1.000 y US$3.000 millones. No le preocupa que ninguno de los gigantes mundiales se fije en Agnico y dice que no pierde el tiempo mirando por encima del hombro. En su lugar, tiene previsto centrarse en administrar su cartera existente mientras busca pequeñas adquisiciones en jurisdicciones seguras.