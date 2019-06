"Gracias familiares, amigos y la prensa por su atención, estoy bien fisicamente no fue un incidente mayor. Pero antes que nada quiero que este problema no afecte las relaciones Mexico-Irlanda, este país me ha dado muchos buenos momentos y creo no es justo que se manche la buena imagen sólo por este episodio de intolerancia", aseguró el mexicano.