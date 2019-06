Spinoso continuó con su amago: "Esos no son huevos, hijo de la chingada. ¡Órale, salte cabrón! Yo mismo te voy a partir tu madre y se dónde vives, se donde está tu puta familia, y te la voy a matar hijo de la chingada. Y así me traigas a quien me traigas. Eres un puerco, hijo de puta, porque me pediste tiempo, me pediste negociar. Te voy a partir la madre, cabrón".