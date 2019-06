Hace algunos días, en una plática sobre inteligencia artificial, un expositor afirmaba que a veces es más fácil explicar un concepto complicado si usas su efecto opuesto. En el caso de la inteligencia artificial, decía, no funciona porque su meta no es solucionar la estupidez natural. Tal vez. O tal vez no. Hay experimentos basados en inteligencia artificial que ponen en jaque cualquier noción actual de estupidez, de ingenuidad o de genialidad humana. Un par de ejemplos sobre contenido noticioso pueden mostrar esto.