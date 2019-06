La mayoría de las personas no sabe que no es suficiente con llevar y terminar el tratamiento que señalado por los médicos – y no automedicarse – para estar a salvo. Desde hace más de 50 años, la industria ganadera y avícola han abusado del uso de los antibióticos para hacer posible la cría en masa de animales, animales que llegan a la mesa de los mexicanos y son consumidos sin conocer el peligro que ello supone.