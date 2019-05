"No ha sido un acto aislado", se señaló en la sentencia, que recuerda cómo en otros vídeos ReSet mostró "comportamientos crueles" y siempre con "víctimas fáciles o vulnerables". Algo que no negó en el juicio: "Si me meto con gente más musculosa, me arriesgo a que me peguen, que la gente tiene muy mala leche". Kanghua ofreció, por ejemplo, sándwiches con excrementos de gato a ancianos y niños en un parque.