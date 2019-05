Ahí, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez llegó para ofrecer sus condolencias y apoyo a la familia. "Me ofreció muchas cosas, pero la verdad eso no me interesa, yo quiero que agarren a los culpables y que nos digan quienes son para preguntarles por qué esa saña contra mi hijo", señaló Rosa Elia para El Universal.