Las acusaciones por malversación de fondos públicos en su contra no tienen fin. Durante 2015, el medio local am publicó una serie de artículos en los que describía los presuntos actos de corrupción de Bárbara Botello. Entre las acusaciones destacan masajes en un spa con cargo al erario, los cuales ella aseguró que habían sido cortesía de los propietarios, quienes por cuestiones administrativas habían tenido que facturar los servicios que le brindaron, aunque en realidad no habían sido cobrados.