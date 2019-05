"No nos van a intimidar, no nos van a arrinconar y no van a vulnerar a nuestro estado. Michoacán es mucha pieza, es mucho más que un puñado de delincuentes. A Michoacán se le respeta, pero no vamos a permitir atropellos o que pasen por encima de la ley aquellos que solo buscan satisfacer sus perversas actividades", dijo el gobernador del estado.