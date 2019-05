El 21 de mayo, Germán Martínez hizo pública su renuncia al IMSS a través de una carta en la que expone ampliamente los motivos de su decisión. En primer lugar, los hechos: "Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el 'cargo' que el 'encargo'", afirma el ex funcionario. Estos recortes apuntan directamente a la política de austeridad con la que el primer mandatario pretende no sólo reducir gastos sino reorientar el presupuesto en función de un proyecto de nación que busca rescatar a Pemex y elevar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Sin embargo, no son los únicos hechos, el otro es que el Seguro Social es una institución tripartita, cuyo patrimonio no se conforma sólo con las participaciones gubernamentales, sino con las aportaciones de trabajadores y patrones y "si acaso Hacienda cree que los ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines, es necesario recordarle que 'el Instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos', según dispone el artículo 277 C de la ley del Seguro Social", recuerda Martínez Cázares.