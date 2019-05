"Sí (me parece antiético). Pero hay un instituto de la transparencia y aquí dijimos que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra ante ataques o cuestionamientos o críticas legítimas. No, se hizo porque ciudadanos pidieron al instituto de la transparencia esa información y el insituto nos pidió a nosotros y dijimos no vamos a revelar los nombres y aclaré que lo de la publicidad es legal".