Sobre la promoción internacional de negocios en México no habla mucho porque no sabe, no entiende y, por lo tanto, no lo considera importante. Como su referente mental es setentero y patriotero la Inversión Extranjera Directa (IED) es hasta mala y amenazante para la soberanía del país. Así se pensaba antes de la IED porque le quitaba fuerza y competitividad a la industria y al comercio nacional.