"Es de buena fe para que les llame la atención de leer, por ejemplo, nosotros, hubo una época en donde no teníamos dinero para comprar un libro. No leíamos porque no teníamos dinero para comprar un libro por eso nos pareció una buena idea esto de poner una biblioteca, para quienes gusten leer y no tengan los recursos", Comentó Gregorio Tentle, quien es Comerciante en la Central de Abasto.