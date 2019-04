No importa cuántos patrones o empleadores tengas, mientras todos ellos te tengan registrado como asalariado sigues perteneciendo al Régimen de Sueldos y Salarios. Si recibes ingresos de un solo patrón, no estás obligado a declarar, a excepción de si obtuviste ingresos anuales por 400.000 pesos o más. Pero si existen dos patrones durante el mismo año, aún cuando no rebases los 400.000 pesos anuales, es una obligación declarar.