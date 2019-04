Este último cuestionamiento no es producto de una especulación ociosa pues estudios hechos en Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Finlandia y Estonia, por Ole Rogeberg investigador de Ragnar Frisch Centre for Economic Research (Noruega), confirman una disminución de siete puntos del coeficiente intelectual (CI) por cada generación a partir de 1975. La investigación fue publicada por Proceedings of the National Academy of Sciences.