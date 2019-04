"Desde luego el planteamiento de fondo que les estamos haciendo con urgencia es que se apoye el desarrollo en los países hermanos de Centroamérica, nosotros requerimos también inversión y han ofrecido también que van a apoyar, pero lo más urgente es que se apoye a Honduras., El Salvador a Guatemala, existe el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismo, ¿Qué no pueden destinar recursos para impulsar proyectos productivo para de esa manera atemperar la migración?, porque no se resuelve con deportaciones , no es así… Nosotros ya no queremos el Plan Mérida", enfatizó el presidente mexicano López Obrador.