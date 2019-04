Por ahora, la pareja sólo está viviendo el momento. Paola señaló que aún no tienen planes de boda, pero no descartó que en un mediano o largo plazo contraiga matrimonio con el hombre que le robó el corazón desde hace cinco años a pesar de que no le gusta revelar cómo se conocieron, por lo que la historia oficial es que se conocieron a través de un amigo en común.