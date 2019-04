Explicó que no hubo contradicción, sino ampliación de su declaración. "La primera declaración omitió mencionar algún detalle, recordemos que estuvo 5 horas cuidando a las pequeñas. El niño estaba muy alterado, y debido a eso no se hizo la narrativa completa. Luego amplió y no hay contradicción, por lo tanto no hay indicio de que haya cometido algún delito", dijo Mayer, quien confirmó que en Ciudad de México existe otro caso similar de sustracción de menores.