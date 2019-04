Se mencionó en el documento, que realizó el Coneval, que el 31% de los habitantes tiene rezago educativo, 9.5% no tiene acceso a servicio de salud, 84.2% no cuenta con acceso a seguridad social, 30.1% habitan en una mala calidad, 53.6% no tienen los servicios básicos en su casa y 20% de la población carece de acceso a una alimentación adecuada.