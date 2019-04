Según los últimos informes de la FAO y Oceana, corremos el riesgo de que para 2048 no haya peces en los mares. Se pescan más peces al año que galaxias hay en el universo. Y es que las redes no discriminan, recogen peces que pueden ser consumidos, pero también otros animales, como tortugas, peces no aptos para consumo, serpientes de mar o tiburoncillos, que también mueren y simplemente sus cadáveres son regresados al mar como desecho.