Señalan que el proyecto de reforma que se discute en la Cámara Baja debe aprobarse sin cambios. "Nuestra postura en la administración anterior fue que no reabran el texto. Me refiero a Estados Unidos, hay que enviarles la señal de que no se reabra el texto, porque empezaría a deshacer los balances de una negociación tan compleja", señaló al sitio Expansión Kenneth Smith Ramos, exjefe de la Negociación Técnica para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).