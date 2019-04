"…Si lo he pensando y creo que todos los días me pasa por la mente porque es un perrito ya grande y cada quimio termina algo cansado y a veces pienso que no sé, que él descansara o seguir con esa lucha, pero igual, su carita y su comportamiento y que se deja que le pongan las quimios, yo creo que él si quiere vivir, creo que quiere seguir aquí conmigo y con todas las personas que los quieran…" aseguró Cristina Acosta con la voz entrecortada.