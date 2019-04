Irónicamente, el fragmento de la Eneida que dio origen al 'fama volat' describe una muerte trágica. Idomeneo, un rey que regresaba a Creta luego de la guerra de Troya, enfrentó una tormenta tan furiosa que le prometió a Poseidón que si se salvaba le ofrecería en sacrificio al primer ser vivo que encontrara. Encontró a su hijo y cumplió su promesa. Su pueblo creía que por esta acción los dioses habían castigado a la isla con enfermedades e Idomeneo huyó, y su fama voló. Es inevitable hacer la asociación. Sin embargo, la actual es una tragedia que se resiste al maniqueísmo, por eso el famoso no puede ser ni el rey ni el hijo de este. No es la memoria de Vega Gil contra las feministas; no son las víctimas del abuso sexual contra los simpatizantes de Vega Gil. Es él, ellas y todos nosotros víctimas de la impunidad imperante. De no existir, ni siquiera estaríamos hablando de este tema.