Los gastos funerarios se tomarán en cuenta si no exceden el salario mínimo anual del área geográfica de quien presenta la declaración. En el caso de los donativos, estos no tienen que ser onerosos ni remunerativos. Por último, las aportaciones para el fondo de retiro no deben exceder el equivalente a cinco salarios mínimos anuales, de acuerdo al área geográfica donde vive el contribuyente.