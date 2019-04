Sobre el asunto del término de la obra, López Obrador tampoco fue específico. "Yo creo que para la mitad del sexenio, en tres años ya va a estar. No es obra civil solo, no son puentes o segundos pisos, son estructuras de arte, sí son puentes, pero tienen que ser ecológicos acorde con el medio ambiente. Espero que esté para mitad del sexenio terminado, eso sería lo ideal, pero para no equivocarnos, no fallar, no quedar mal, durante el gobierno se va a concluir".