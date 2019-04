"No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, ya me lo recomendaron mis asesores internacionalistas, le pregunte a la gente si querían que contestáramos cuando se hace mención de México y me dijeron que no, y fue así unánime, me pidieron que fuésemos prudentes y creo que eso es lo mejor, tener una política de amistad con el gobierno de Estados Unidos, tener buena vecindad con el gobierno de EEUU, no engancharnos en una confrontación, en un pleito, e informar eso si, a todos los ciudadanos", dijo López Obrador.