Lo importante fueron las reacciones. Una de ellas, la que más me llama la atención, fue la del ex presidente Felipe Calderón quien pidió tolerancia hacia AMLO. Sin embargo, fue el propio mandatario el primero en mostrar su intolerancia al enfrentar los abucheos bajo adjetivo polarizante "fifí". AMLO no mostró carácter ni empatía en ese momento que bien pudo dejar de lado, lo que se reflejó en las ocho columnas de los diarios del domingo: ni una sola cabeza positiva. Durante el domingo las notas, columnas y comentarios en redes sociales condenaron la reacción del mandatario y mientras se intentaba reparar la imagen de AMLO el día lunes, por la tarde surge desde Comalcalco la bomba mediática que terminaría por oscurecer su semana.