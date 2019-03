"Una madre y su hijo iban a cruzar un río. Entonces la madre dice: "hijo toma mi mano". No mami, toma mejor tú mi mano. Y la madre preguntó: ¿hijo y cuál es la diferencia? El niño respondió: "Si algo me pasa mientras cruzamos, probablemente yo suelte tu mano, pero si tú me tomas mi mano estoy seguro que pase lo que pase ¡no me soltarás!", relató la política del Partido Revolucionario Institucional (PRI).