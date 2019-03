Para Camacho, hasta ahora el presidente respeta la libertad de prensa porque si no lo hace los medios o periodistas afectados van a decir que el mandatario los censuró. Al menos en el periódico donde él trabaja no ha sentido que no se respete la libertad de prensa en estos meses de gobierno morenista, pero no cree que el presidente sea tolerante a la crítica porque siempre sale a responder a los señalamientos.